Названы самые популярные схемы Интернет-мошенничеств в 2019 году





Отмечается, что чаще всего мошенники пользуются телефонным обманом. Жертве звонит злоумышленник, который представляется сотрудником банка и заявляет, что на счетах клиента происходит подозрительная операция, поэтому ему необходимо подтвердить данные своей банковской карты и назвать пароль для входа в систему онлайн-банкинга. В целом, об этом мошеннической схеме известно уже давно, но в 2019 году произошел новый всплеск ее популярности. Эксперты связывают это с тем, что злоумышленники сумели получить большую базу данных пользователей.Еще один тренд уходящего года – рост объемов онлайн-мошенничества в 13 раз. Также распространенным способом обмана оказались разного рода акции и опросы, в которых предлагается принять участие пользователям для получения денежного или материального приза. Приз в таком случае выглядит весьма привлекательным, однако для его получения жертву просят оплатить комиссию, стоимость которой составляет около 200 рублей. В результате человек теряет деньги и не получает никакого выигрыша.