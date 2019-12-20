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Звезда «Дом-2» Алеся Клочко защитила дочь, которая до сих пор не ходит

Дочь звезды «Дом-2» Алеси Клочко пока не ходит, а передвигается исключительно ползком. Однако девушка защищает своего ребенка и подчеркивает, что всему свое время.

Звезда «Дом-2» Алеся Клочко защитила дочь, которая до сих пор не ходит

Уже через неделю у маленькой Стефании будет день рождения, ей будет год. Девочка все еще не научилась ходить самостоятельно. Но помочь ребенку в этом Алеся Клочко никак не может, так как она осознанно отказалась использовать ходунки.

По словам Алеси, абсолютно у всех дети разные, и она не понимает, почему все так ополчились, что у нее Стефания пока не ходит. Клочко отмечает, что одни дети начинают идти в 8 месяцев, а другие вообще в полтора года.

Девушка начала всячески защищать свою дочь и подчеркнула, что она развивается в соответствии со своим возрастом. Также Алеся Клочко не видит ничего плохого и в том, чтобы дать возможность своему ребенку почувствовать себя маленькой еще хоть не долго.

Алеся Клочко утверждает, что Стефания учится всему постепенно. Так, сначала девочка, как и многие дети, начала переворачиваться, а уже потом поползла по-пластунски, на четвереньках и только потом на коленках.


Алеся Клочка уверена, что Стефания со временем сама начнет ходить и без чьей-либо помощи.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:44

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