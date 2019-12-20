Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом

В настоящее время знаменитость занята в съёмках многосерийной картины «Барс». На экране Удовиченко показывает стройную фигуру, а её лицо довольно часто снимают крупным планом, поскольку небольшие мимические изменения актрисы не выдают её реальный возраст. Эксперты считают, что пластических операций знаменитость не делала, используя исключительно современные способы для мягкого омоложения. Удовиченко подтвердила данную информацию., — рассказала артистка журналистам.Удовиченко сообщила, что не следует каким-либо жёстким диетам. При этом контролирует свой рацион, придерживаясь здоровых ограничений.