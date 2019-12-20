Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии. Своим молодым лицом она смогла удивить множество поклонников.
В настоящее время знаменитость занята в съёмках многосерийной картины «Барс». На экране Удовиченко показывает стройную фигуру, а её лицо довольно часто снимают крупным планом, поскольку небольшие мимические изменения актрисы не выдают её реальный возраст. Эксперты считают, что пластических операций знаменитость не делала, используя исключительно современные способы для мягкого омоложения. Удовиченко подтвердила данную информацию.
«Применяю ботокс и рестилайны, делаю инъекции для борьбы с морщинами, некоторые косметические процедуры, хожу на талассотерапию и массажи», — рассказала артистка журналистам.
Удовиченко сообщила, что не следует каким-либо жёстким диетам. При этом контролирует свой рацион, придерживаясь здоровых ограничений.
В настоящее время знаменитость занята в съёмках многосерийной картины «Барс». На экране Удовиченко показывает стройную фигуру, а её лицо довольно часто снимают крупным планом, поскольку небольшие мимические изменения актрисы не выдают её реальный возраст. Эксперты считают, что пластических операций знаменитость не делала, используя исключительно современные способы для мягкого омоложения. Удовиченко подтвердила данную информацию.
«Применяю ботокс и рестилайны, делаю инъекции для борьбы с морщинами, некоторые косметические процедуры, хожу на талассотерапию и массажи», — рассказала артистка журналистам.
Удовиченко сообщила, что не следует каким-либо жёстким диетам. При этом контролирует свой рацион, придерживаясь здоровых ограничений.