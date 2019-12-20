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Ученые выяснили, что происходит с сердцем в старости

Ученые узнали, что случается с сердцем в старости. Клетки соединительной ткани выходят из-под контроля, и гены перестают работать одновременно.

Специалисты изучили около 28 000 сердец мышей методом анализа каждой отдельной клетки. Они выяснили, что в старости сердце теряет высокий уровень организации. Фибробласты, клетки соединительной ткани, часто стают неконтролируемыми, а гены работают не правильно.
Также исследователи нашли группу клеток соединительной ткани, находящиеся в эпикарде, где были активные гены, приводящие к кальцификации. Они подтвердили, что фибробласты способствуют этому. Также они посылают определенные белки эндотелиальным клеткам, что служит источником плохого взаимодействия, влияя на подкладку кровеносных сосудов.

Ученые пришли к выводу, что возраст портит гены, которые играют важную роль в сокращении сердца. Но также и не обнаружено различий генов, которые кодируют обменные пути.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:42

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