Ученые выяснили, что происходит с сердцем в старости





Специалисты изучили около 28 000 сердец мышей методом анализа каждой отдельной клетки. Они выяснили, что в старости сердце теряет высокий уровень организации. Фибробласты, клетки соединительной ткани, часто стают неконтролируемыми, а гены работают не правильно.Также исследователи нашли группу клеток соединительной ткани, находящиеся в эпикарде, где были активные гены, приводящие к кальцификации. Они подтвердили, что фибробласты способствуют этому. Также они посылают определенные белки эндотелиальным клеткам, что служит источником плохого взаимодействия, влияя на подкладку кровеносных сосудов.Ученые пришли к выводу, что возраст портит гены, которые играют важную роль в сокращении сердца. Но также и не обнаружено различий генов, которые кодируют обменные пути.