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В новом сезоне шоу «Голос» изменилась система голосования

В эту пятницу, 20 декабря, на Первом канале стартует новый сезон популярного вокального шоу «Голос». Отныне судьба участников проекта будет решаться не только наставниками, но и зрительской аудиторией.

В финале шоу «Голос» сильнейший вокалист нового сезона будет определен путем зрительского голосования. А на стадию четвертьфинала смогут пройти по три представителя каждой команды, которым для этого придется пройти через так называемую «систему нокаутов». Кроме ого, наставникам предстоит распределить между участниками 50%, 30% и 20% своих предпочтений, только после этого баллы будут суммироваться с отданными зрителями голосами. В финальной части проекта смогут оказаться четверо сильнейших вокалистов, судьбу которых будут полностью решать зрители, сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на официальный пресс-релиз проекта.

Стоит напомнить, ранее в прессе появились сообщения о том, что Сергей Шнуров обрушился в адрес Полины Гагариной с резкой критикой прямо в эфире выпуска шоу. Фронтмен «Ленинграда» сделал одной из подопечных Гагариной замечание, в результате чего между знаменитостями произошла словесная перепалка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

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