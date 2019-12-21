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«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской профессии

Главный герой сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской профессии. «Для меня главное – театр», - подчеркнул популярный актер.
«Для меня главное – театр»: Федор Добронравов рассказал о своих приоритетах в актерской профессии

Федор Добронравов поделился, что для него, как для актера, на первом месте стоит игра в театре, несмотря на большую востребованность в разных телепроектах. Актер заметил, что стал популярным благодаря именно театру. По его мнению, популярность не отождествляется с актерской профессией, так как есть популярные люди, которые ничего не умеют. Федор Добронравов признал, что в современное время театру нелегко соревноваться с телевизором. Однако, по его словам, профессиональные навыки актерского мастерства приобретаются в театре на репетициях.

Федор Добронравов также прокомментировал высказывание художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек о том, что многие актеры из-за съемок в кино не посещают репетиции в театре, потому что работа киноактера больше оплачивается. Главный герой сериала «Сваты» в целом согласен со словами режиссера. «Несмотря на то, что очень сложно совместить работу в кино и театре, нужно все-таки думать о театре», - подытожил актер.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 05:09

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