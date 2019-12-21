Редкий пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тысяч рублей





Изначально предполагалось, что модель будет использоваться в качестве основы для линейки коммерческого транспорта. При этом вес новинок должен был быть меньшим, чем у «ГАЗели». Пикап получил кабину от ГАЗ-3307, оптику от «Волги», рамную конструкцию. При этом задняя подвеска была рессорного типа, а передний мост - на пружинах.В то время «Атаман» комплектовался турбированным силовым агрегатом ГАЗ-5601. В качестве альтернативы предлагался бензиновый двигатель ЗМЗ объёмом 2,3 л. Разработчики предусмотрели установку полного привода с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Помимо этого, существовали версии модификации с задним приводом. Вплоть до 2000-го пикап производился штучно, а к серийному производству авто так и не приступили.Сегодня один из редких образцов ГАЗ-2308 «Атаман» предлагается на портале объявлений. Пикап пребывает в Нижегородской области. Собственник просит за авто 600 тысяч рублей. Отмечается, что на авто имеются все документы, однако на снимке заметно не лучшее состояние пикапа.