Глюкоза прокомментировала слухи о проблемах с мужем





Прошлым летом фанаты услышали информацию о том, что Глюкоза расстается с мужем Александром Чистяковым. Они заметили, что вокалистка не носит обручальное кольцо и не делится общими фотографиями. Также появилось много слухов о любовнице супруга артистки.Но Глюкоза опровергает новости о проблемах в личной жизни, она сообщает, что в ее доме все прекрасно. Она удивляется, откуда появляется подобного рода информация, и не отрицает, что у них тоже бывают ссоры, но пара умеет договариваться, ведь долго друг на друга сердиться они не могут.Также Глюкоза сообщила, что решение взять перерыв в творчестве никак не связано с личной жизнью. Она попросту подарила себе время на размышления, певица любит удивлять публику, а для того, чтобы определиться с дальнейшими планами, нужна пауза.