Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина попросила Алену Рапунцель не звать на проект сброд





Алена Рапунцель не страдает от недостатка внимания со стороны мужского пола. Всем хорошо известно, что ее расположения пытаются добиться сразу два парня, а именно Кирилл Кондратьев и Илья Васильевский. Хотя Кирилл и ушел с Поляны после того, как Алена сказала, что не будет с ним, зрители все равно считают, что поступил так он не подумав, и, скорее всего, еще обязательно вернется.Однако тот факт, что Алена Рапунцель очень влюбчивая, нравится не всем. В итоге в эфире программы «Бородина против Бузовой» молодой маме пришлось отвечать за все свои необдуманные действия. Ксения Бородина настоятельно попросила Алену Рапунцель присмотреться к каждому как можно внимательнее. Помимо этого, Бородина сказала, что против появления молодых людей Алены Рапунцель в периметре.Как отметила Ксения Бородина, не нужно тянуть на проект всякий сброд, ведь просто общаться или флиртовать можно и без камер, а уже проверенного парня можно пригласить и на шоу.