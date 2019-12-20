Анна Семенович призвала фанатов мечтать, ставить цели, хотеть и получать желаемое

Анна Семенович показала подписчикам новую фотографию, на которой она сфотографирована в фиолетовых ботфортах, полностью расшитых пайетками. Также артистка надела короткое платье с глубоким декольте и поясом, на котором белыми буквами написано, что у нее все хорошо. Свой образ известная телеведущая дополнила броским макияжем, браслетами и массивными серьгами. В комментарии к опубликованному в Instagram посту Анна Семенович написала: "Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди".В конце исполнительница призвала подписчиков написать свои пожелания в комментариях, она уварена, что все они обязательно сбудутся. Подписчики написали, что хотят здоровья своим близким людям. Некоторые отметили, что в таком образе Анна Семенович похожа на "фею-крестную", которая исполнит все их желания. Публикация уже набрала почти 9 000 лайков.