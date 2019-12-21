Биологи узнали, почему у панды маленькие детеныши





Эксперты приняли решение, что такая пропорция веса новорожденного с массой тела матери связана с увеличением размера животных в процессе эволюции. Специалисты заявляют, что в связи с вырастанием взрослых особей эмбриональное формирование детей остается на старом уровне, потому потомство такое маленькое.Биологи благодаря микро-КТ смогли провести исследование скелета мертвых детей панд и сопоставили их со скелетами остальных животных. Они выяснили, что большая часть медведей не считаются недоношенными. Благодаря анализам специалисты рассказали, что у детей панд есть показатели недоношенности. Эксперты думают, что оплодотворенная яйцеклетка, находясь в чреве матери, не формируется несколько месяцев. Теперь специалисты хотят узнать, почему именно у этих зверей происходит задержка в развитии эмбрионов.