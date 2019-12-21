Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и фотосессии





Так, на одном из кадров показано, как обнаженная Эшли Грэм сидит в студии на стуле и прикрывает бюст руками, ее муж-режиссер и продюсер Джастин Эрвин в этот момент занят съемкой. На втором фото показано, как супруг модели просматривает на камере уже отснятый материал. «Последняя в этом году сессия с любовью всей моей жизни и нашей общей растущей любовью», - гласит подпись знаменитости под этими фото.Поклонники Эшли Грэм пришли к восторг от увиденного и признались, что с нетерпением ждут результатов профессиональной съемки. «Давайте, мы уже готовы», «Это лучшие фото из всех», «Очень хотелось бы увидеть результат», «Вы очень красивая мама», - пишут заинтригованные фанаты модели.