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Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и фотосессии

Знаменитая американская плюс-сайз модель по имени Эшли Грэм, которая в эти дни находится на позднем сроке беременности, решила позировать для своего супруга обнаженной. Снимки с этой фотосессии позднее были опубликованы на страничке знаменитости в социальной сети Instagram.
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм разделась для мужа и фотосессии

Так, на одном из кадров показано, как обнаженная Эшли Грэм сидит в студии на стуле и прикрывает бюст руками, ее муж-режиссер и продюсер Джастин Эрвин в этот момент занят съемкой. На втором фото показано, как супруг модели просматривает на камере уже отснятый материал. «Последняя в этом году сессия с любовью всей моей жизни и нашей общей растущей любовью», - гласит подпись знаменитости под этими фото.

Поклонники Эшли Грэм пришли к восторг от увиденного и признались, что с нетерпением ждут результатов профессиональной съемки. «Давайте, мы уже готовы», «Это лучшие фото из всех», «Очень хотелось бы увидеть результат», «Вы очень красивая мама», - пишут заинтригованные фанаты модели.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:05

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