Звезда "Дом-2" Юля Ефременкова уже занимается подготовкой к свадьбе





Юля уверена, что большинство девушек мечтает о шикарной и сказочной свадьбе. Сама ведущая телепроекта уже дождалась предложения от своего принца и с нетерпением ждёт момента, когда она сможет заняться свадебными хлопотами. Ефременкова написала, что их с Мондезиром мечта скоро осуществится.Со слов девушки, в скором времени ей предстоит решить много вопросов, связанных со свадебными декорациями, образами жениха и невесты, приготовлением приглашений, оформлением букетов. Подписчики Юлии с нетерпением ждут публикаций снимков свадебных образов и уверены, что телеведущая выберет сногсшибательное и красивое свадебное платье.Между тем, после слухов о беременности и скором замужестве Ефременковой стали говорить, что вместо девушки шоу будет вести Захар Саленко, которого усиленно готовят быть ведущим.