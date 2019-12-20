Ученые выяснили, что после смерти мозг человека еще 5 минут функционирует





Научными работниками было установлено, что через 5 минут после смерти мозг человека еще продолжает функционировать. Специалисты утверждают, что это может быть связано с тем, что перед летальным исходом в центральном отделе нервной системы происходит крайний электрический импульс, который указывает на окончательный момент деятельности мозга. Также стало известно, что между полной концовкой и конечным импульсом мозг человека продолжает функционировать.Ранее исследователи провели эксперимент на червях и выяснили, что во время смерти по их телу проходит флуоресцентная волна светло-синего цвета. Как сообщили специалисты, именно она означает конец жизни беспозвоночных. Научные сотрудники особо отметили, что флуоресцентная волна как будто бы "вымывает" жизнь из организма червей, после чего они полностью перестают функционировать.