Лолита Милявская рассказала свой секрет стройности после похудения на 14 кг





Артистка Лолита Милявская заявила, что разрыв отношений никак не мог повлиять на ее жизнь. Она употребляет пищу 20 раз за день и отвергает всевозможные диеты. За расставанием с лишними килограммами она благодарна эндокринологу, который назначил ей анализы и помог убрать ненужное.Вокалистка добавляет, что не имеет времени для грусти, она как гончая собака бегает от одного выступления к другому. Милявская призналась, что астролог предсказал ей взаимоотношения без обязательств, хотя в будущем она не против еще раз выйти замуж.