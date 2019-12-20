Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития рака





Всемирная организация здравоохранения обозначила все виды обработанного мяса как канцерогены, которые могут спровоцировать возникновение рака. К ним относятся, в частности, бекон, ветчина и сосиски. В данном исследовании ученые установили, что не все виды обработанного мяса являются носителями риска заболевания. Ключевую роль играет наличие в продукте нитритов. Консервант, который применяется для повышения срока годности продукта, а также улучшения цвета, повышает риск развития онкологии до 65%. Однако не все производители используют его. По данным ученых, в состав британских и ирландских колбасных изделий такой консервант не входит, в отличие от большинства европейских и американских.Исследование показало, какое именно обработанное мясо является наиболее опасным. Однако, по мнению ученых, для окончательного подтверждения связи употребления бекона и рака нужно еще дополнительное изучение.