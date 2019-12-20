АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития рака

Ученые из Королевского университета в Белфасте исследовали влияние на здоровье человека обработанного мяса. По его результатам было установлено, что употребление бекона может стать причиной развития рака.

Всемирная организация здравоохранения обозначила все виды обработанного мяса как канцерогены, которые могут спровоцировать возникновение рака. К ним относятся, в частности, бекон, ветчина и сосиски. В данном исследовании ученые установили, что не все виды обработанного мяса являются носителями риска заболевания. Ключевую роль играет наличие в продукте нитритов. Консервант, который применяется для повышения срока годности продукта, а также улучшения цвета, повышает риск развития онкологии до 65%. Однако не все производители используют его. По данным ученых, в состав британских и ирландских колбасных изделий такой консервант не входит, в отличие от большинства европейских и американских.

Исследование показало, какое именно обработанное мясо является наиболее опасным. Однако, по мнению ученых, для окончательного подтверждения связи употребления бекона и рака нужно еще дополнительное изучение.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии…
Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития…
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10…
«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный…
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на…
Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за…
Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой…
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019…
Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть…
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган…
Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной…
"Ольга Рапунцель врет про квартиру": Татьяна Африкантова поделилась правдой об участниках проекта…
Участница "Дом-2" Алеся Семеренко решила дать Сергею Захарьяшу второй…
Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко рассказала о домогательствах и последующих 10 годах без…
Россия начала поставки вертолетов Ми-35 в…
"Засиделись на проекте": Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян задумался об уходе за…
Ученым удалось раскрыть «паразитарную» сущность…
Сильная духовная связь: Евгению Петросяну предсказали возвращение к Елене…
Мама звезды "Дом-2" Алены Рапунцель отбирает у нее заработанные на проекте…
Камера Samsung Galaxy S11 будет оснащена рекордным…
Звезду "Дом-2" Викторию Боню поймали на вранье о…
Екатерина Варнава показала, как выгоняет со сцены детей, спевших о ней…
Диетологи рассказали, как избежать…
«Какая мохнатая»: Поклонники обсуждают «повышенную волосатость» шубы Кристины…
Renault Megane Grandtour заметили во время тестирования на…
«Поделилась самым личным»: Лера Кудрявцева выведала тайны Регины…
Тепло от мощных компьютеров предложили направить на обогрев жилых…
Звезда проекта "Дом-2" Катя Скалон рассказала о своей несостоявшейся…
Звезда Comedy Women Марина Федункив дебютировала в роли…
Стартовали продажи раскладного смартфона Samsung W20 5G за 250 тысяч…
Полина Гагарина получила извинения за скандал с семечками в проекте…
Ученые впервые сделали лазерную ультразвуковую диагностику…
Просмотреть все новости