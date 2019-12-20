Ученые: Употребление бекона может стать причиной развития рака
Ученые из Королевского университета в Белфасте исследовали влияние на здоровье человека обработанного мяса. По его результатам было установлено, что употребление бекона может стать причиной развития рака.
Всемирная организация здравоохранения обозначила все виды обработанного мяса как канцерогены, которые могут спровоцировать возникновение рака. К ним относятся, в частности, бекон, ветчина и сосиски. В данном исследовании ученые установили, что не все виды обработанного мяса являются носителями риска заболевания. Ключевую роль играет наличие в продукте нитритов. Консервант, который применяется для повышения срока годности продукта, а также улучшения цвета, повышает риск развития онкологии до 65%. Однако не все производители используют его. По данным ученых, в состав британских и ирландских колбасных изделий такой консервант не входит, в отличие от большинства европейских и американских.
Исследование показало, какое именно обработанное мясо является наиболее опасным. Однако, по мнению ученых, для окончательного подтверждения связи употребления бекона и рака нужно еще дополнительное изучение.
Всемирная организация здравоохранения обозначила все виды обработанного мяса как канцерогены, которые могут спровоцировать возникновение рака. К ним относятся, в частности, бекон, ветчина и сосиски. В данном исследовании ученые установили, что не все виды обработанного мяса являются носителями риска заболевания. Ключевую роль играет наличие в продукте нитритов. Консервант, который применяется для повышения срока годности продукта, а также улучшения цвета, повышает риск развития онкологии до 65%. Однако не все производители используют его. По данным ученых, в состав британских и ирландских колбасных изделий такой консервант не входит, в отличие от большинства европейских и американских.
Исследование показало, какое именно обработанное мясо является наиболее опасным. Однако, по мнению ученых, для окончательного подтверждения связи употребления бекона и рака нужно еще дополнительное изучение.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:02