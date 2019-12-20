Анастасия Решетова удивила поклонников точной стрельбой в тире

Учитывая, что Анастасия Решетова довольно ловко справлялась с мишенями даже во время движения, навыки стрельбы она приобрела уже давно, но до этого момента их не демонстрировала. Поклонники отметили, что ее увлечение тиром даже более основательно, чем занятия воздушной гимнастикой.Сама Анастасия Решетова после пары метких выстрелов на последней тренировке заявила, что точное попадание в центр мишени во время движения демонстрирует уровень стрельбы. Фанаты модели оценили результаты и подтвердили, что с возлюбленной Тимати лучше не шутить, несмотря на ее хрупкий вид.