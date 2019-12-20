Звезда "Дом-2" Илья Яббаров поставил на место загулявшую мать его ребенка Алену Рапунцель





Напомним, что у Алёны есть ребёнок от другого участника телепроекта Ильи Яббарова. Однако они, после нескольких неудачных попыток возобновить свои отношения, уже давно не живут вместе. После Ильи Алёна пыталась построить отношения с женатым Романом Макеевым. А на данный момент она проявляет симпатию к Кириллу Кондратьеву.Такая частая смена партнёров матери своего ребёнка не нравится Илье Яббарову. Он считает, что подобное поведение Алёны может плохо сказаться на их совместном ребёнке. Илья объясняет, что не имеет претензий к Рапунцель по поводу её поведения. Единственно, он просит её не водить мужчин к себе домой, чтобы с ними пересекался его сын. Большинство участников проекта поддерживают Илью и считают, что он абсолютно прав.