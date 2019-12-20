Марии Погребняк косметолог изуродовала внешность





У Марии Погребняк имеется негативный опыт в эстетической медицине. В 16 лет она посетила специалиста для увеличения губ, но косметолог чуть ее не обезобразила. Из-за наивности она попала к плохому специалисту, которая ввела ей биополимер. Последствия очень испугали Марию Погребняк и ее родителей. Они стали обзванивать все больницы, чтобы быстро убрать гель из губ дочки. Доктора сочли это невозможным, и она с такими губами ходила 2 года.Лишь спустя несколько лет благодаря хирургическому вмешательству Мария Погребняк вернула губам былую форму. Теперь она ничего с ними делать не будет и не рекомендует никому экспериментировать над своим лицом.