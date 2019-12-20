Американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер 40 лет назад





На выпускном балу молодые люди стали королем и королевой, после чего не виделись прочти 15 лет. Их встреча произошла в тот момент, когда парень женился на лучшей подруге своей бывшей одноклассницы. Спустя некоторое время у мужчины из-за сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Медицинские работники сообщили американцу, что его единственным шансом является пересадка почки. Позже стало известно, что по медицинским показателям никто из родственников не может стать донором. Единственным человеком из окружения жителя штата Калифорния стала бывшая одноклассница и лучшая подруга его жены.Как стало известно, операция по пересадке почки прошла довольно успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо и восстанавливают свои силы. Американка надеется, что ее история станет примером для многих людей и вдохновит их на помощь близким и знакомым.