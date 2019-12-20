Инна Маликова в 42 года мечтает родить еще одного ребенка





Ранее солистка квартета «Новые самоцветы» была в отношениях с бизнесменом Владимиром Антоничуком — отцом ее первого сына Дмитрия. Недавно Инна Маликова стала бабушкой, но мысли еще об одном ребенке ее не покидают. Хотя конкретизировать что-то певица отказалась.Сейчас Инна Маликова вместе с квартетом «Новые самоцветы» готовится к новогодним концертам. А отдохнуть певица рассчитывает в Рождество в красивом месте, похожем на Суздаль, или даже в этом городе. А если планам не суждено будет сбыться, то артистка рассматривает возможность путешествия с большой шумной компанией.