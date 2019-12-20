Яна Рудковская посетила пластического хирурга





Внешность Яны Рудковской нередко обсуждается ее поклонниками. Некоторые из них с восхищением говорят о красоте любимицы, другие же не устают постоянно ее критиковать. Сама продюсер всегда была довольна тем, как выглядит, однако в последнее время стала задумываться о пластике лица. По ее словам, никто еще не придумал молодильных яблок. «Мне 44 года и круглая форма лица, так что думаю, что операция способна помочь мне», - заявила Рудковская. Но все же ее беспокоит наложение швов и предстоящий наркоз. Продюсер говорит, что нужно очень щепетильно подойти к вопросу пластики, так как это не равноценно смене цвета волос.Хирург, которого посетила Рудковская, порекомендовал ей круговую подтяжку лица и шеи, а также SMAS-лифтинг. Однако звездная пациентка еще не решила, стоит ли ей соглашаться на операцию. По мнению ее мужа Евгения Плющенко, его в полной мере устраивает внешность жены. «Яна выглядит бомбически!» - подытожил фигурист.