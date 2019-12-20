Составлен рейтинг наиболее популярных авто с полным приводом





Доля авто российской марки занимает 14,5% на отечественном рынке. Несколько худший результат показывает продукция Chevrolet. Доля этого бренда в РФ составила 10,5%. Замыкает тройку лидеров компания УАЗ, полноприводные авто которой смогли обеспечить ей 8% отечественного авторынка в соответствующем сегменте. Достаточно популярными остаются модели японских производителей. К примеру, продукция Toyota лишь немного отстаёт от УАЗ и получила 7,9% всех покупок в сегменте полноприводных авто.Бренду Nissan удалось занять 5,6% этого сегмента. На пятой строчке находится немецкая Audi с отметкой в 3,5%. Высокий показатель бренда Lada получен благодаря модели 4x4, которая отличается более низкой стоимостью в сравнении с конкурентами.