Любовь Успенская дала откровенное интервью Дмитрию Гордону





Любовь Успенская побывала на передаче «В гостях у Гордона». Публика подвергла ее критике за неумение сформулировать мысли. Вокалистка рассказала корреспондентам провокационные и грустные детали личной жизни. Любовь Успенская призналась, что свою мать не знает, так как она скончалась при родах. Она рожала на праздник 23 февраля и доктора в тот момент веселились и не услышали криков о помощи. Также артистка рассказала, как лишилась близнецов и всегда боялась, что не станет матерью.Некоторые зрители подвергли критике ее манеры высказывать мысли. Певица не получила одобрения за странные формулировки и нарушения построения предложений. Комментаторы написали, что попытки для улучшения внешности часто приводят к обратным результатам и посчитали, что за все эти годы она могла бы и научиться разговаривать. Были и те, кто обсудил ее внешность, раскритиковав губы артистки. Тем не менее нашлись и преданные поклонники, заявившие Успенской о своей любви к ней.Сама Любовь Успенская на хейтеров не обращает внимание и на мир смотрит положительно. В скором времени она планирует попробовать себя моделью у знакомого дизайнера.