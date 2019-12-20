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Любовь Успенская дала откровенное интервью Дмитрию Гордону

Любовь Успенскую дала откровенное интервью Дмитрию Гордону. Артистка рассказала ведущему о малоизвестных фактах из жизни, а также личных переживаниях из-за некоторых событий.

Любовь Успенская побывала на передаче «В гостях у Гордона». Публика подвергла ее критике за неумение сформулировать мысли. Вокалистка рассказала корреспондентам провокационные и грустные детали личной жизни. Любовь Успенская призналась, что свою мать не знает, так как она скончалась при родах. Она рожала на праздник 23 февраля и доктора в тот момент веселились и не услышали криков о помощи. Также артистка рассказала, как лишилась близнецов и всегда боялась, что не станет матерью.

Некоторые зрители подвергли критике ее манеры высказывать мысли. Певица не получила одобрения за странные формулировки и нарушения построения предложений. Комментаторы написали, что попытки для улучшения внешности часто приводят к обратным результатам и посчитали, что за все эти годы она могла бы и научиться разговаривать. Были и те, кто обсудил ее внешность, раскритиковав губы артистки. Тем не менее нашлись и преданные поклонники, заявившие Успенской о своей любви к ней.

Сама Любовь Успенская на хейтеров не обращает внимание и на мир смотрит положительно. В скором времени она планирует попробовать себя моделью у знакомого дизайнера.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:06

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