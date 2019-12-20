Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель стала жертвой домашнего насилия





Дмитрий Дмитренко имел неосторожность рассказать о своих отношениях с женой во время общего собрания. Так, если молодому человеку было очень даже смешно, то остальные удивились его странным эмоциям. Выяснилось, что Дмитрий думает, что мужчина вполне имеет право ударить свою вторую половинку. Однако, то о чем он рассказывал, и рукоприкладством назвать довольно сложно.Дмитрий Дмитренко утверждает, что это не он ударил свою любимую женщину, а скорее она упала под его кулак. После подобного заявления зрители были просто повергнуты в шок. Стоит отметить, что тема домашнего насилия стала очень обсуждаемой в последнее время и коснулась теперь и участников "Дом-2".Тем не менее, в то, что сказанное правда, они вполне готовы поверить, ведь Ольга и ранее рассказывала о том, что Дмитрий бывает с ней жесток. Например, во время первой беременности, когда у пары возник конфликт, девушка даже сбежала на проект.