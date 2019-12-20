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Алексей Воробьёв анонсировал выход нового мини-альбома "На позитиве"

Алексей Воробьёв анонсировал в Instagram выход своего нового мини-альбома "На позитиве". Исполнитель отметил, что там будут представлены как новые, так и уже известные его песни.
Алексей Воробьёв анонсировал выход нового мини-альбома "На позитиве"

Алексей Воробьёв решил сделать под Новый год своим преданным поклонникам сюрприз. Он опубликовал видео, на котором показано несколько его фотографий. Певец запечатлен в черном костюме и белой рубашке, свой образ он дополнил шапкой, как у Санта Клауса, и разноцветными гирляндами, которые повесил себе на шею. На видео вставлено несколько фрагментов с разных песен знаменитости, которые вошли в его мини-альбом. В комментарии к посту в социальной сети Instagram Алексей Воробьёв написала: "Слушайте новые и старые песни "На ПОЗИТИВЕ".

В конце публикации певец поинтересовался у подписчиков, понравилась ли им его композиция под названием "Малышка пышка". Подписчики поблагодарили исполнителя за поднятое настроение. Многие отметили, что все композиции Алексея Воробьёва являются настоящими хитами. Некоторые написали, что ждали выхода "Малышки пышки" еще с сентября.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:35

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