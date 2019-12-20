Появились живые фото рестайлингового внедорожника Lada 4x4 «Нива»
Еще в минувшем месяце российские СМИ частично раскрыли внешний вид и оформление салона модернизированного отечественного внедорожника Lada 4x4 «Нива». Теперь же опубликованы первые живые фотографии новинки.
Как оказалось, снаружи обычную Lada 4x FL с бамперами из алюминия можно отличить исключительно по наличию на крыше штатной антенны. При этом, на некоторых версиях автомобиля производитель сохранит классические бампера от предшественников. А городская версия Lada 4x4 Urban обзаведется принципиально новым передним бампером с интегрированными в него противотуманными фонарями. В салоне машины полностью обновилась панель приборов, которая теперь отличается более современными формами и архитектурой. В ее центральной части расположен электронный блок управления климатической системой с воздуховодами увеличенного размера. Появились в интерьере модели и новые передние кресла с более выраженной боковой поддержкой. Изменил свою форму и задний диван.
По некоторым данным, автомобиль обзавелся трехкамерными дверными уплотнителями и новыми ограничителями дверей. Кроме того, производитель планирует выпустить люксовую версию Lada 4x4 с целым набором дополнений.
Как оказалось, снаружи обычную Lada 4x FL с бамперами из алюминия можно отличить исключительно по наличию на крыше штатной антенны. При этом, на некоторых версиях автомобиля производитель сохранит классические бампера от предшественников. А городская версия Lada 4x4 Urban обзаведется принципиально новым передним бампером с интегрированными в него противотуманными фонарями. В салоне машины полностью обновилась панель приборов, которая теперь отличается более современными формами и архитектурой. В ее центральной части расположен электронный блок управления климатической системой с воздуховодами увеличенного размера. Появились в интерьере модели и новые передние кресла с более выраженной боковой поддержкой. Изменил свою форму и задний диван.
По некоторым данным, автомобиль обзавелся трехкамерными дверными уплотнителями и новыми ограничителями дверей. Кроме того, производитель планирует выпустить люксовую версию Lada 4x4 с целым набором дополнений.