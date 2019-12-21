Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной железы
Американские ученые исследовали воздействие веса женщин на возникновение у них рака молочной железы. По его результатам было установлено, что снижение избыточного веса значительно сокращает вероятность заболевания.
Ученые установили, что лишний вес является фактором риска возникновения рака молочной железы. Они провели эксперимент, в котором участвовали 180 тысяч женщин старше 50 лет. У всех добровольцев наблюдался избыточный вес. Индекс массы тела, который определяется по формуле, у всех участниц эксперимента составлял не менее 25. Исследователи наблюдали за добровольцами на протяжении приблизительно 10 лет. В течение этого периода женщины должны были придерживаться правильного питания, сбросить избыточный вес и поддерживать полученный показатель. Проанализировав результаты участниц, ученые пришли к выводу, что сокращение веса значительно уменьшает риск рака молочной железы. У женщин, которым удалось снизить вес всего на 2-4,5 кг, риск снизился на 13%. У тех, кто сбросил 4,5-9 кг – на 16%, а у сбросивших больше 9 кг – на 26 %. У женщин, которые не пользовались гормональной терапией и похудели более чем на 9 кг, риск заболевания снижается на 32%.
Ученые советуют для профилактики рака груди изучить факторы риска, в том числе наследственность, и регулярно делать маммографию.
Ученые установили, что лишний вес является фактором риска возникновения рака молочной железы. Они провели эксперимент, в котором участвовали 180 тысяч женщин старше 50 лет. У всех добровольцев наблюдался избыточный вес. Индекс массы тела, который определяется по формуле, у всех участниц эксперимента составлял не менее 25. Исследователи наблюдали за добровольцами на протяжении приблизительно 10 лет. В течение этого периода женщины должны были придерживаться правильного питания, сбросить избыточный вес и поддерживать полученный показатель. Проанализировав результаты участниц, ученые пришли к выводу, что сокращение веса значительно уменьшает риск рака молочной железы. У женщин, которым удалось снизить вес всего на 2-4,5 кг, риск снизился на 13%. У тех, кто сбросил 4,5-9 кг – на 16%, а у сбросивших больше 9 кг – на 26 %. У женщин, которые не пользовались гормональной терапией и похудели более чем на 9 кг, риск заболевания снижается на 32%.
Ученые советуют для профилактики рака груди изучить факторы риска, в том числе наследственность, и регулярно делать маммографию.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:06