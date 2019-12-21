Ученые: Снижение лишнего веса значительно сокращает риск рака молочной железы





Ученые установили, что лишний вес является фактором риска возникновения рака молочной железы. Они провели эксперимент, в котором участвовали 180 тысяч женщин старше 50 лет. У всех добровольцев наблюдался избыточный вес. Индекс массы тела, который определяется по формуле, у всех участниц эксперимента составлял не менее 25. Исследователи наблюдали за добровольцами на протяжении приблизительно 10 лет. В течение этого периода женщины должны были придерживаться правильного питания, сбросить избыточный вес и поддерживать полученный показатель. Проанализировав результаты участниц, ученые пришли к выводу, что сокращение веса значительно уменьшает риск рака молочной железы. У женщин, которым удалось снизить вес всего на 2-4,5 кг, риск снизился на 13%. У тех, кто сбросил 4,5-9 кг – на 16%, а у сбросивших больше 9 кг – на 26 %. У женщин, которые не пользовались гормональной терапией и похудели более чем на 9 кг, риск заболевания снижается на 32%.Ученые советуют для профилактики рака груди изучить факторы риска, в том числе наследственность, и регулярно делать маммографию.