Журналисты побывали на могиле Лужкова в Москве
На минувшей неделе на столичном Новодевичьем кладбище прошли похороны известного российского политика и многолетнего московского градоначальника Юрия Лужкова, который руководил столицей страны без малого 20 лет. Журналисты издания Nation News решили побывать на могиле Юрия Михайловича, спустя какое-то время после церемонии прощания с ним.
Отмечается, что могила бывшего мэра Москвы буквально утопает в цветах, а дорожка, которая прилегает к данном участку на кладбище, фактически превратилась в своего рода веночную аллею. Как утверждает продюсер Андрей Загорский, ведущий проект под названием «Мемориалы России», после похорон на Востряковском кладбище певца Иосифа Кобзона складывалась похожая ситуация с венками. Примечательно, что похоронен Лужков возле довольно интересных персон. Неподалеку от места его захоронения свое последнее пристанище обрели Галина Уланова, Юрий Никулин и Людмила Зыкина.
Напомним, бывший мэр российской столицы скончался в одной из немецких клиник 10 декабря этого года. По официальным данным причиной смерти политика стали осложнения, возникшие после операции на сердце, которую он перенес ранее.
Отмечается, что могила бывшего мэра Москвы буквально утопает в цветах, а дорожка, которая прилегает к данном участку на кладбище, фактически превратилась в своего рода веночную аллею. Как утверждает продюсер Андрей Загорский, ведущий проект под названием «Мемориалы России», после похорон на Востряковском кладбище певца Иосифа Кобзона складывалась похожая ситуация с венками. Примечательно, что похоронен Лужков возле довольно интересных персон. Неподалеку от места его захоронения свое последнее пристанище обрели Галина Уланова, Юрий Никулин и Людмила Зыкина.
Напомним, бывший мэр российской столицы скончался в одной из немецких клиник 10 декабря этого года. По официальным данным причиной смерти политика стали осложнения, возникшие после операции на сердце, которую он перенес ранее.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:58