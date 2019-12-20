Журналисты побывали на могиле Лужкова в Москве





Отмечается, что могила бывшего мэра Москвы буквально утопает в цветах, а дорожка, которая прилегает к данном участку на кладбище, фактически превратилась в своего рода веночную аллею. Как утверждает продюсер Андрей Загорский, ведущий проект под названием «Мемориалы России», после похорон на Востряковском кладбище певца Иосифа Кобзона складывалась похожая ситуация с венками. Примечательно, что похоронен Лужков возле довольно интересных персон. Неподалеку от места его захоронения свое последнее пристанище обрели Галина Уланова, Юрий Никулин и Людмила Зыкина.Напомним, бывший мэр российской столицы скончался в одной из немецких клиник 10 декабря этого года. По официальным данным причиной смерти политика стали осложнения, возникшие после операции на сердце, которую он перенес ранее.