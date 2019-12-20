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Назван ТОП-5 лучших электромобилей 2019 года

В последние годы электромобили стали очень популярны. Особенно это касается европейских стран. Производители ежегодно предлагают рынку все более новые модели своих автомобилей, оснащенных исключительно электромоторами. Эксперты составили ТОП-5 лучших экземпляров уходящего 2019 года.

Kia e-Niro – этот южнокорейский электромобиль стал реальной демонстрацией того, в каком реальном диапазоне следует ожидать подобные предложения в ближайшее время. Как оказалось, что машина с аккумулятором на 64 кВт/ч и запасом хода около 380 километров может стоит менее 3 миллионов рублей. Всего несколько лет тому назад о подобных ценах никто даже не пытался говорить. Впрочем, доступность стала не единственной причиной, из-за которой Kia e-Niro попал в рейтинг, машину также хвалят за просторный салон и довольно удобное управление.
Назван ТОП-5 лучших электромобилей 2019 года

Volkswagen ID 3 – работая над преодолением имиджевых последствий «дизельгейта» немецкий концерн активно разрабатывает электромобили. И модели Volkswagen ID 3 уготована важная роль в этом проекте. Этот хэтчбек гольф-класса нацелен на то, чтобы завоевать звание лучшего в классе. Эксперты ранее уже отмечали прекрасную управляемость и маневренность данного автомобиля. Да и ценник на него оказался весьма демократичным – от 2,5 до 3 миллионов рублей в зависимости то комплектации.

Hyundai Kona Electric – еще один представитель южнокорейского автопрома. Главная особенность данной модели заключается в рекордном запасе автономного хода – свыше 480 километров на одной подзарядке. И снова ценник не выходит за пределы 3 миллионов рублей, что говорит о прекрасных конкурентных качествах машины. Более того, Hyundai Kona Electric отмечают в том числе и за прекрасную динамику, хотя об управляемости данного экземпляра эксперты отзываются не так хорошо, как о конкурентах.

KIA Soul E.V. – электрический кросс-компакт впервые включен в перечень модификаций третьего поколения популярной модели KIA Soul. Зато эксперты уже успели отметить, что автомобиль, по первым впечатлениям, непременно порадует своих будущих владельцев. А благодаря использованию в данной модели того же силового агрегата, что и в модели e-Niro, данный электрокар способен преодолеть на одном заряде 450 километров пути.

А вот японский электромобиль Nissan Leaf уже давно присутствует на рынке. В новом исполнении машина получила прирост емкости аккумуляторных батарей на 25%, а также стала значительно более мощной и динамичной, чем предшественники. Производитель позиционирует данную модель, как прекрасный выбор для семейного использования.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:47

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