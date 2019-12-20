Шведская журналистка изумилась атмосферой в российских поездах





Путешествие Россией очень впечатлило шведскую журналистку Анну-Лену Лаурен. Она поделилась рассказом о том, как в поездах помогают с тяжелой поклажей, все друг друга стараются угостить едой, находятся интересные собеседники и даже завязываются дружеские отношения. Также она заметила, что в самолетах она увидела только ссоры, драки, а пассажиры не относятся уважительно друг к другу. Также путешественники не хотят исполнять прошения членов экипажа.Она уверена, что в поездах такого негатива нет, там всегда все в порядке, спокойно и доброжелательные отношения. Она также в восторге от того, что четверо чужих людей могут спокойно разделить тесное купе без конфликтов.