"Мы принимаем поздравления!": Анфиса Чехова и Екатерина Быкова отмечают 2 года бренда By.Che.Dress

Анфиса Чехова показала фотографию, на которой она стоит рядом с Екатериной Быковой. Исполнительница надела темно-синие платье, украшенное пайетками, а ее подруга одета в платье черного цвета. В комментарии в Instagram знаменитость рассказала, что 2 года назад она с Екатериной Быковой задумала шить одежду, которая сможет подчеркнуть достоинства и скрыть небольшие особенности обычных женщин. Одев такие вещи, девушки начнут чувствовать себя максимально женственно и комфортно.Анфиса Чехова особо отметила, что одежда бренда By.Che.Dress сделана качественно и с душой. Также телеведущая гордится, что она с Екатериной Быковой смогла сделать все самостоятельно, без подсказок профессионалов и богатых мужей, которые за все заплатят. Тогда знаменитостям пришлось взять кредит, но уже сейчас все наладилось и они принимают поздравления от своих близких людей и преданных поклонников.