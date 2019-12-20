Эксперты: Искусственный интеллект изменит профессии умственного труда





Исследователи сообщают, что уже в 2017-м порядка 50% всех производственных процессов прошли автоматизацию. По новым сведениям, специалистов умственного труда ожидает похожий результат. Экономист Майкл Вебб из Стэнфордского университета сообщает, что при помощи машинного обучения роботы получат возможность принимать решения, похожие на человеческие.Программы смогут использовать информацию для самосовершенствования в режиме реального времени. Внедрение искусственного интеллекта уже почти «уничтожило» телемаркетинг, поскольку с покупателями ведут общение специальные «боты». Специалист прогнозирует сильное влияние машинного обучения на работу инженеров-химиков, физиков, а также маркетологов-аналитиков. При этом остаётся по вопросом, будет ли искусственный интеллект полноценной заменой для людей либо просто возьмёт на себя часть обязанностей.