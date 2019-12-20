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Изменения в развитии головного мозга влияют на частоту употребления алкоголя подростками

Новый опыт, проведенный учеными, показал, что особенные паттерны развития мозга у подростков объясняют повышенную частоту пьянства. Итоги исследования поместили в журнал JAMA Psychiatry.

После проведения томографии головного мозга 726 подростков специалисты сделали анализ изменений объема серого вещества и частоты употребления алкоголя в возрасте от 14 до 19 лет. Следуя результатам, специалисты узнали, что подростки, которые имели уменьшение серого вещества в лобных и височных долях на протяжении 5-летнего периода, сообщали об увеличении того, насколько часто они говорили о случаях злоупотребления алкоголем.

Алкоголизм характеризируется, как образ действий, при котором появляется опьянение, покачивание во время ходьбы, невозможности разговаривать четко, появление рвоты, спутанности воспоминаний. Специалисты до сих пор дискутируют о том, как алкоголь может вызвать преобразования в структуре мозга подростков, как воздействует на особенности поведения и что подвергает их к еще большему злоупотреблению.

Экспериментаторы узнали, что частое употребление спиртных напитков девочками влияет на изменения серого вещества головного мозга по истечении определенного времени. Наблюдения за мозгом мальчиков показали существованием связи между импульсивным поведением и пьянством.

Кроме того, ученые предположили наличие причинно-следственных связей между развитием мозга, приемом алкоголя и психическими заболеваниями. Опыты говорят, что конкретная структура изменения мозга может приводить к предопределенному поведению, что приводит к алкогольной зависимости.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:10

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