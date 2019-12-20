АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже Геральт из Ривии

Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже из серии книг Анджея Сапковского «Ведьмак». Геральту из Ривии посвятят новый сериал Netflix, а первый эпизод выйдет уже 20 декабря.
Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже Геральт из Ривии

После книги появились игры, посвященные вымышленной вселенной «Ведьмака», рассказывающие о событиях после завершения каноничного сюжета. Новый сериал от Netflix, вероятно, станет дополнять истории, упомянутые в оригинальном произведении. Создатели сериала обещают полностью раскрыть прошлое чародейки Йеннифер и другие линии сюжета.

В списке малоизвестных фактов о Геральте из Ривии указывается, что он является сыном колдуньи и наёмного убийцы. Помимо этого, ведьмак получил рыцарское звание, из-за чего в его имени и появилась приставка с местом происхождения. Мнение поклонников о том, что один меч предназначен для людей, а другой для монстров, ошибочно, поскольку оба нужны для борьбы против чудовищ. Просто одни боятся лишь серебра.

Однажды Геральт потерял свой медальон и получил новый от Цири. Необычным фактом является отсутствие реального кодекса ведьмака, на который часто ссылается герой. Правда в том, что охотники на чудовищ могут делать всё, что пожелают. В течение истории Геральт вступает в романтическую связь с рыжими женщинами. Предположительно, причиной является то, что аналогичный цвет волос был у его матери, и это одна из немногих вещей, сохранившихся в памяти ведьмака о родителях. В серии игр Геральта едва не превратили в женщину. Таким было требование одного из потенциальных партнёров разработчиков.

Зарубежные критики оценили готовящийся к выпуску сериал и дали высокую оценку актёрской игре Генри Кавилла, которому доверили главную роль. Некоторые отметили боевые сцены, как намного лучшие в сравнении с таковыми в «Игре престолов». В целом отношение критиков оказалось положительным, сообщает Слово и Дело.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шведская журналистка изумилась атмосферой в российских…
Перечислены пять бюджетных продуктов для…
Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца от своего…
Ученые: Кофеин помогает бороться с последствиями…
Алексей Воробьёв анонсировал выход нового мини-альбома "На…
Меган Маркл схитрила, пригласив на свою свадьбу звезд…
Эксперты: Искусственный интеллект изменит профессии умственного…
Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже Геральт из…
Изменения в развитии головного мозга влияют на частоту употребления алкоголя…
"Мы принимаем поздравления!": Анфиса Чехова и Екатерина Быкова отмечают 2 года бренда…
Ученые: Тяжесть симптомов гриппа зависит от перенесенного в детстве штамма…
Михаил Боярский запрещал дочери Елизавете Боярский выходил…
iPhone SE 2 впервые показали вживую в…
Актриса Максакова опровергла сообщения о своей…
Специалисты по здоровому питанию рассказали, как не сорваться с…
"Мне выходные точно не грозят": Юлия Савичева готовится к выпуску нового музыкального…
Алина Алексеева разрыдалась в последний день съемок 4-го сезона сериала…
Эксперт: Только Кейт Миддлтон способна примирить принцев Уильяма и…
Польша откажется от F-35 в пользу российских…
Бывшая жена мужа Нюши рассказала, как рассталась с Игорем…
Марина Газманова нашла в Сети куклу, похожую на ее дочь…
Подушки безопасности Takata могут оказаться в машинах еще четырех…
"Наболело": Елена Валюшкина высказалась по поводу критики Ксении Собчак в адрес интимных снимков женщин за…
"Чужая генетика": Ксения Собчак не поддержала желание Наргиз Закировой взять ребенка из…
Сергей Лазарев рассказал сыну о причинах отсутствия у него…
"Волшебная атмосфера": Анастасия Волочкова любит предновогоднее…
Ученые рассказали о железном снеге в ядре Земли из-за влияния новых сил на…
Андрей Разин назвал Ренату Литвинову "самой талантливой актрисой и…
"Ужас какой": Ксения Собчак высказалась по поводу стрельбы в центре…
Поэтесса Eva Mayer выпустила свой новый альбом…
Активированный уголь назвали бесполезным при алкогольном…
Маленькая Василиса Дмитренко спит на грязном постельном…
В Приморье создали диетическое печенье из дальневосточных…
Дочери Михаила Боярского Елизавете Боярской 20 декабря исполняется 34…
«Голые и счастливые»: Анна Седокова оголилась в ответ на пост Ксении Собчак с критикой женщин…
Детенышей динозавров весом около 200 граммов нашли в…
Людмила Максакова госпитализирована в Москве с подозрением на…
«Розовый фламинго»: Ксения Бородина восхитила подписчиков в блестящем…
Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в…
Рита Дакота: "Если бы мне когда-то сказали, что я буду собирать залы на несколько тысяч, я бы никогда не…
Просмотреть все новости