Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже Геральт из Ривии
Составлен ТОП-7 неизвестных фактов о персонаже из серии книг Анджея Сапковского «Ведьмак». Геральту из Ривии посвятят новый сериал Netflix, а первый эпизод выйдет уже 20 декабря.
После книги появились игры, посвященные вымышленной вселенной «Ведьмака», рассказывающие о событиях после завершения каноничного сюжета. Новый сериал от Netflix, вероятно, станет дополнять истории, упомянутые в оригинальном произведении. Создатели сериала обещают полностью раскрыть прошлое чародейки Йеннифер и другие линии сюжета.
В списке малоизвестных фактов о Геральте из Ривии указывается, что он является сыном колдуньи и наёмного убийцы. Помимо этого, ведьмак получил рыцарское звание, из-за чего в его имени и появилась приставка с местом происхождения. Мнение поклонников о том, что один меч предназначен для людей, а другой для монстров, ошибочно, поскольку оба нужны для борьбы против чудовищ. Просто одни боятся лишь серебра.
Однажды Геральт потерял свой медальон и получил новый от Цири. Необычным фактом является отсутствие реального кодекса ведьмака, на который часто ссылается герой. Правда в том, что охотники на чудовищ могут делать всё, что пожелают. В течение истории Геральт вступает в романтическую связь с рыжими женщинами. Предположительно, причиной является то, что аналогичный цвет волос был у его матери, и это одна из немногих вещей, сохранившихся в памяти ведьмака о родителях. В серии игр Геральта едва не превратили в женщину. Таким было требование одного из потенциальных партнёров разработчиков.
Зарубежные критики оценили готовящийся к выпуску сериал и дали высокую оценку актёрской игре Генри Кавилла, которому доверили главную роль. Некоторые отметили боевые сцены, как намного лучшие в сравнении с таковыми в «Игре престолов». В целом отношение критиков оказалось положительным, сообщает Слово и Дело.
После книги появились игры, посвященные вымышленной вселенной «Ведьмака», рассказывающие о событиях после завершения каноничного сюжета. Новый сериал от Netflix, вероятно, станет дополнять истории, упомянутые в оригинальном произведении. Создатели сериала обещают полностью раскрыть прошлое чародейки Йеннифер и другие линии сюжета.
В списке малоизвестных фактов о Геральте из Ривии указывается, что он является сыном колдуньи и наёмного убийцы. Помимо этого, ведьмак получил рыцарское звание, из-за чего в его имени и появилась приставка с местом происхождения. Мнение поклонников о том, что один меч предназначен для людей, а другой для монстров, ошибочно, поскольку оба нужны для борьбы против чудовищ. Просто одни боятся лишь серебра.
Однажды Геральт потерял свой медальон и получил новый от Цири. Необычным фактом является отсутствие реального кодекса ведьмака, на который часто ссылается герой. Правда в том, что охотники на чудовищ могут делать всё, что пожелают. В течение истории Геральт вступает в романтическую связь с рыжими женщинами. Предположительно, причиной является то, что аналогичный цвет волос был у его матери, и это одна из немногих вещей, сохранившихся в памяти ведьмака о родителях. В серии игр Геральта едва не превратили в женщину. Таким было требование одного из потенциальных партнёров разработчиков.
Зарубежные критики оценили готовящийся к выпуску сериал и дали высокую оценку актёрской игре Генри Кавилла, которому доверили главную роль. Некоторые отметили боевые сцены, как намного лучшие в сравнении с таковыми в «Игре престолов». В целом отношение критиков оказалось положительным, сообщает Слово и Дело.