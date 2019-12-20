Ученые: Тяжесть симптомов гриппа зависит от перенесенного в детстве штамма болезни





Ученые установили, что тяжесть симптомов гриппа зависит не только от определенной мутации вируса, но и от вида штамма, который впервые был преодолен в детстве. Данная информация объясняет, почему один и тот же штамм вируса по-разному переносится больными. Эксперты исследовали подтипы вируса гриппа H3N2 и H1N1, сезонные вспышки которых были на протяжении последних десятилетий. Подтип H3N2 характеризуется тяжестью симптомов у людей пожилого возраста и большей смертностью. Вирусом H1N1 в большей степени болели молодые люди и люди среднего возраста. От него зафиксировано меньшее количество смертельных случаев. Ученые проанализировали медицинские карты больных и выяснили, что те, кто столкнулись впервые с H1N1 в детстве, имеют больше шансов перенести его в легкой форме, если заболеют им еще раз, чем те, кто впервые болел H3N2. И наоборот, те люди, которые первый раз болели H3N2, в будущем имели защиту от этого штамма.По мнению ученых, влияние на человека вируса гриппа в прошлом обуславливает реакцию на будущие инфекции. Способность бороться с вирусами зависит также от последовательности их преодоления человеком.