"Мне выходные точно не грозят": Юлия Савичева готовится к выпуску нового музыкального альбома

Юлия Савичева опубликовала фотографию, сделанную в одном из ресторанов. Исполнительница сидит за столом в синем платье и держит в руке чашку кофе. Она смотрит прямо в камеру и улыбается. В комментарии к посту Instagram известная певица поинтересовалась у подписчиков, как они проводят свои предновогодние выходные. Юлии Савичевой интересно, отдыхают ли люди перед праздниками или стараются закончить все дела. Также знаменитость добавила: "Мне вот выходные точно не грозят. Нужно успеть подготовить альбом к сдаче!"Исполнительница хочет узнать о планах подписчиков и порадоваться за них, поскольку считает, что те будут делать что-то очень интересное. Подписчики отреагировали моментально и начали рассказывать, что собираются посетить новогодние ярмарки. Некоторые отметили, что они проведут выходные на работе.