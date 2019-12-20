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Ученые: Употребление чернослива на 50% увеличивает потерю веса

Ученые установили, что чернослив на 50% эффективнее помогает снизить лишний вес. При этом человек может даже не менять свой образ жизни и не прибегать к изнурительным диетам, поскольку сухофрукт в долгосрочной перспективе оказывает положительное воздействие на весь организм.

В исследовании диетологов приняли участие 100 респондентов, страдающих от лишнего веса и ожирения. Их поделили на две группы. Первая увеличила норму потребления продуктов с клетчаткой, вторая — кардинально не меняла свой рацион, но добавила в него чернослив. Результаты эксперимента показали, что люди из второй группы сбросили 4,4 фунта лишнего веса, а из первой — только 3,3.

По словам автора исследования Джо Харрорда, чернослив позволяет продолжительное время ощущать чувство сытости. Из-за этого человек начинает меньше есть и на фоне этого происходит потеря веса. Профессор Джейсон Хэлфод отметил, что чернослив является отличным средством, с помощью которого можно контролировать свой вес.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:25

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