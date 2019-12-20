iPhone SE 2 впервые показали вживую в Сети



Obviously this is not the iPhone SE 2, but iPhone 11 Pro with custom squared-off sides. But I like this video because it gives us a good idea how #iPhone12 could look like 🙌🏻



(video from https://t.co/8GsbcuZyRK) pic.twitter.com/qWUJyBLTNy — Ben Geskin (@BenGeskin) 19 грудня 2019 р.

Ожидается, что официальная презентация компактной новинки, которая станет логическим продолжением полюбившегося многим пользователям iPhone SE, должна состояться в первой половине 2020 года. Пока же о телефоне ходят лишь слухи. Впрочем, не так давно в Сети появился видеоролик, на котором предположительно демонстрируется живой образец грядущего дебютанта. Перед объективом камеры смартфон достали из коробки и включили. Впрочем, по словам знаменитого инсайдера Бена Гескина, на показанных кадрах вовсе не iPhone SE 2, а уникальная версия iPhone 11 с плоскими боковыми гранями, которую создали энтузиасты.О технических характеристиках iPhone SE 2 тоже известно немногое. По слухам, устройство оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, процессором А13 и 3 гигабайтами оперативной памяти. В качестве накопителя здесь будет использоваться память NAND-FLASH емкостью 64 или 128 гигабайт.