Актриса Максакова опровергла сообщения о своей госпитализации





По данным Mash, у артистки выявили глаукому, из-за чего ей может потребоваться операция. Издание ФАН со ссылкой на собственный источник сообщает, что актриса отрицает факт госпитализации. Людмила Максакова родилась в 1940-м и после становления актрисой долго работает в Театре им. Вахтангова.В портфеле Максаковой более 30 театральных постановок и порядка 40 киноролей. Актриса снималась во многих известных советских фильмах. Среди последних - главная героиня картины «Притяжение» от Фёдора Бондарчука.