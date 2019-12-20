Названы самые интересные реплики уникальных автомобилей прошлого





В их числе, к примеру, оказался родстер AC Cobra, который сегодня считают одним из самых тиражируемых ретро-автомобилей. Модель выпускалась в шестидесятые годы минувшего столетия, а в 1967 году ее выпуск был остановлен. Позднее права на создание автомобиля были выкуплены компанией AutoCraft, которая за это время успела выпустить чуть менее пяти сотен экземпляров возрожденного AC Cobra. Разумеется, автомобиль немного доработали, установив в него современный 5,0-литровый 8-цилиндровый V-образный двигатель. Данные автомобили все еще пользуются большой популярностью, несмотря на то, что их цена эквивалентна примерно 11 миллионам российских рублей.Еще одна легенда Alfa Romeo GTA-R 290 – сохранив до нынешних дней изящную внешность, машина оснащается 2,3-литровой 230-сильной установкой. А уникальное соотношение мощности к весу, который здесь составляет всего 830 килограммов, машина является еще и очень быстрой.Ferrari Dino – настоящая легенда мирового автоспорта, выпуском которой на данный момент заведуют в Moto Technique. Инженеры компании усовершенствовали модель семидесятых годов, оснастив ее двигателем V8 Ferrari. Во всем остальном производитель стремится придерживаться классики.Jaguar E-type Lightweight – еще одна легенда из Британии, причем, выпуск этой классики взяла на себя сама компания Jaguar. Машина оснащается 300-сильным 3,80литровым двигателем, что вкупе с небольшим весом делает ее очень динамичным транспортным средством. Впрочем, данный термин для нее не совсем подходит, ведь Jaguar E-type Lightweight – это настоящее произведение искусства.