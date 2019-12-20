Специалисты по здоровому питанию рассказали, как не сорваться с диеты





Специалисты сразу же рассказали, что правильное похудение – это долгий процесс, поэтому нужно себя контролировать длительный период. Чтобы перенести изменения в привычный уклад жизни, необходимо учитывать некоторые моменты и использовать такие приемы нужно постоянно, чтобы не сбиться с цели.Во-первых, нужно выделить один день для планирования. Во-вторых, следует разработать меню на неделю, составить список покупок, потом приобрести их. Далее следует подготовить продукты, все перемыть и нарезать. Также стоит заранее готовить перекусы, чтобы брать с собой на работу.Кроме составления рациона нужно добавить и физические нагрузки. Для этого эксперты рекомендуют составить график тренировок, расписать время и их продолжительность. Занятия должны быть 2-3 раза в неделю, чтобы их не откладывать, следует заранее договориться с тренером. Не стоит забывать и о полноценном отдыхе, засыпать до 22-23 часов вечера, отложив гаджеты.