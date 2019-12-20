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Польша откажется от F-35 в пользу российских МиГ-29

Министерство обороны Польши приняло решение отказаться от закупки американских военных самолетов F-35 и отдать предпочтение российской технике. В оборонном ведомстве страны сделали довольно резкое заявление, раскритиковав самолеты из США, которые во многом уступают российским многоцелевым истребителям МиГ-29, как по цене, так и по эффективности в бою.
Польша откажется от F-35 в пользу российских МиГ-29

По данным местной прессы, эксперты Министерства обороны провели масштабные консультации на всех уровнях, в результате чего был сделан вывод о необходимости переориентирования авиации на технику российского производства. При этом отмечается, что ведомству придется заключить с американской стороной дополнительные контракты по примеру Бельгии. Изучив каталог возможной и условий, которые потребуется соблюсти при желании закупить F-35, поляки сочли этот вариант неоправданным. В дискуссии принимали участие представители различных структур оборонного ведомства страны. В то же время США начали предлагать стране дополнительные условия по обслуживанию техники, однако оказалось, что они уже включены в ранее полученные договор о поставках.

Подобные нормы не соответствуют требованиям Польши, а потому власти страны приняли решение искать другие варианты. Кроме того, ранее сообщалось, что при принятии на вооружение американских F-35 ВВС страны придется списать все оставшиеся в их рядах МиГ-29, а поскольку эти самолеты планируется эксплуатировать и в будущем, их считают более перспективными.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:10

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