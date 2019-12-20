Польша откажется от F-35 в пользу российских МиГ-29





По данным местной прессы, эксперты Министерства обороны провели масштабные консультации на всех уровнях, в результате чего был сделан вывод о необходимости переориентирования авиации на технику российского производства. При этом отмечается, что ведомству придется заключить с американской стороной дополнительные контракты по примеру Бельгии. Изучив каталог возможной и условий, которые потребуется соблюсти при желании закупить F-35, поляки сочли этот вариант неоправданным. В дискуссии принимали участие представители различных структур оборонного ведомства страны. В то же время США начали предлагать стране дополнительные условия по обслуживанию техники, однако оказалось, что они уже включены в ранее полученные договор о поставках.Подобные нормы не соответствуют требованиям Польши, а потому власти страны приняли решение искать другие варианты. Кроме того, ранее сообщалось, что при принятии на вооружение американских F-35 ВВС страны придется списать все оставшиеся в их рядах МиГ-29, а поскольку эти самолеты планируется эксплуатировать и в будущем, их считают более перспективными.