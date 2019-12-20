Марина Газманова нашла в Сети куклу, похожую на ее дочь Марианну

Марина Газманова опубликовала несколько фотографий своей дочери Марианны и рыжеволосой куклы. На первом снимке Олег Газманов держит на руках свою маленькую дочь, на следующем девочка уже на несколько лет старше, потом еще одно фото, сделанное совсем недавно. В комментарии к посту в Instagram возлюбленная артиста рассказала, что у рыжеволосых, да ещё и декабрьских, происходят удивительные истории под Рождество. Одна из подписчиц сообщила Марине Газмановой, что в Сети появилась кукла очень похожая на ее дочь Марианну. Супруга Олега Газманова уже нашла автора, придумавшего этот образ, и договорилась, чтобы игрушку доставили к ним домой.В конце своей публикации возлюбленная музыканта написала: "Вот такая сказочная история под Новый Год!" Подписчики согласились, что кукла действительно похожа на Марианну и назвали такое сходство настоящим волшебством. Некоторые попросили Марину Газманову опубликовать фотографию дочери с куклой в руке.