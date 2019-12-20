Михаил Боярский запрещал дочери Елизавете Боярский выходил замуж





Елизавету Боярскую долго не воспринимали как актрису, ведь слава известного отца Михаила Боярского всегда ее затмевала. Но она смогла всем доказать, что хорошо справляется со своей работой. Семейное счастье тоже не сразу нашло актрису. Когда она училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, то познакомилась с Данилой Козловским – он учился в этом же заведении. Когда Елизавета Боярская привезла его на знакомство с родителями, то знаменитый отец оказался против их отношений и им пришлось расстаться. Следующим ухажером, которого не одобрил Михаил Боярский, стал Сергей Чонишвили. Ему не пришлась по душе большая разница в возрасте между возлюбленными, а также посчитал, что он «неровня» его дочери. Затем Боярская повстречала актера Павла Полякова и между ними появились нежные чувства. Веселый и общительный актер сразу понравился ей, а друзья поговаривали, что дело близится к свадьбе. Но, по первой версии, строгий отец опять запретил дочке общение, а вторая версия гласила, что у Павла Полякова появилась другая женщина.Но уже позже Михаил Борский не стал препятствовать взрослой дочке иметь отношения с Максимом Матвеевым. Они стали встречаться, когда он был еще женат, но после развода сразу предложил Елизавете Боярской руку и сердце. Теперь семья воспитывает сыновей Андрея и Гришу.