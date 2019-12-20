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"Чужая генетика": Ксения Собчак не поддержала желание Наргиз Закировой взять ребенка из детдома

Известная российская певица Наргиз Закирова недавно дала откровенное интервью Ксении Собчак в ее авторской программе "Осторожно, Собчак". Звезда проекта "Дом-2" не одобрила идею исполнительницы взять в семью ребенка из детдома.
"Чужая генетика": Ксения Собчак не поддержала желание Наргиз Закировой взять ребенка из детдома

Российская певица Наргиз Закирова воспитала троих детей, живут наследники в США, где исполнительница часто бывает, а одна из дочерей уже успела подарить исполнительнице внучку. Тем не менее, призналась знаменитость во время интервью с Ксенией Собчак, она уже готова к четвертому ребенку в семье, более того, взять малыша она хочет из детского дома в России, согласна артистка даже на грудного ребенка. Звезда не исключает и того варианта, что в ее семье появится сразу двое детей - мальчик и девочка.

В ответ Ксения Собчак не поддержала желание певицы, отметив, что это "чужие гены и чужой человек". Тем не менее, Наргиз Закирова считает, что много значит и воспитание. К примеру, она не будет отдавать своих детей в детский сад или школу, получать знания наследники будут от преподавателей на дому, изучая именно те предметы, которые захотят. Так, отметила звезда российского шоу-бизнеса, будет правильно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

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