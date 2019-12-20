Алина Алексеева разрыдалась в последний день съемок 4-го сезона сериала «Ольга»

Режиссер Артём Лемперт во время общения с поклонниками рассказал, что для работы над сериалом собрана дружная команда. Его коллега выразил надежду на завершение съёмочного процесса в установленные сроки – в течение 4-х месяцев. Накануне съёмки 4-го сезона картины «Ольга» завершились. Артисты отметили это крупной вечеринкой, часть событий с которых были запечатлены на фото и опубликованы артистами в Instagram.Помимо радости за хорошо проделанную работу, многие испытали грусть в силу расставания с понравившимся проектом. Алина Алексеева, которой доверили исполнение роли сестры героини истории, сообщила, что «рыдали все». По признанию артистки, она приехала домой и «тихо доплакала» там. Актриса опубликовала фото, на котором растекся макияж.Первый сезон проекта «Ольга» был представлен в сентябре 2016-го. Многосерийная картина повествует о женщине в комедийном и одновременно драматическом ключах. Ситком получил достаточно высокую оценку от зрителей. Сериал отметили и профессионалы отрасли. В 2017-м проект наградили премией ТЭФИ.