Эксперт: Только Кейт Миддлтон способна примирить принцев Уильяма и Гарри





Кейт Николс полагает, что Кейт Миддлтон ведет себя примерно, соблюдает все королевские традиции, и ее уважают оба сына принцессы Дианы. Герцогиня Кембриджская обладает рассудительностью, проницательностью и мудростью, поэтому способна осуществить миссию примирения. Кейт Миддлтон сможет доказать братьям, что конфликт лишь вредит их репутации и репутации всей королевской семьи, поэтому нужно держаться вместе. По мнению Кейт Николс, которое поддерживают и другие королевские эксперты, герцогиня Кембриджская станет преемницей Елизаветы II и сможет восстановить мирные отношения между принцами Уильямом и Гарри.Трудности в отношениях между братьями появились после появления в их семье Меган Маркл, которая не придерживается всех королевских традиций. В прошлом она была актрисой в США. Принцу Уильяму не понравилось поведение герцогини Сассекской. Принц Гарри поддержал жену и попросил брата о невмешательстве. Однако после откровенного интервью Меган Маркл напряжение в отношениях только усилилось.