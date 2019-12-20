Подушки безопасности Takata могут оказаться в машинах еще четырех марок





В опубликованных агентством документах говорится, что расследование было начато в отношении немецкой компании Audi, а также трех японских производителей: Mitsubishi, Toyota и Honda. Данные мероприятия проводятся в связи с отзывом компанией Takata 1,4 миллионов неисправных элементом. Иными словами, общее количество пострадавших может увеличиться до пяти компаний, поскольку в автомобилях баварского концерна BMW проблемы были выявлены ранее.Стоит напомнить, ранее стало известно о том, что подушки безопасности компании Takata имеют неисправные пиропатроны, которые при срабатывании разрушаются и выстреливают в пассажиров и водителя большим количеством металлических осколков. Из-за этой неисправности уже погиб австралийский водитель, управлявший автомобилем BMW 3-Series. Баварский концерн после выявления неисправности объявил отзыв 116 000 автомобилей по всему миру.