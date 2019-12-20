АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

"Волшебная атмосфера": Анастасия Волочкова любит предновогоднее время

Анастасия Волочкова призналась своим подписчикам в Instagram, что очень любит предновогоднее время. Известная балерина считает, что именно в этот период царит волшебная атмосфера.
"Волшебная атмосфера": Анастасия Волочкова любит предновогоднее время

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она сфотографирована в синем брючном костюме и туфлях на высоком каблуке. Танцовщица стоит возле белоснежного кресла, маленького стола с подсвечниками и арки, украшенной светящимися гирляндами, новогодними игрушками и цветами. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная балерина написала, что очень любит предновогоднее время, когда все вокруг сверкает, красиво украшено и задекорировано. В этот период царит волшебная атмосфера и кругом горят огоньки, которые Анастасия Волочкова тоже любит.

В конце своей публикации танцовщица решила поинтересоваться у фанатов, украсили или они свои дома и заведения. Подписчики оставили множество комплиментов Анастасии Волочковой, назвав ее "великолепной богиней балета". Пост знаменитости уже набрал почти 3 500 отметок "Мне нравится".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты по здоровому питанию рассказали, как не сорваться с…
"Мне выходные точно не грозят": Юлия Савичева готовится к выпуску нового музыкального…
Алина Алексеева разрыдалась в последний день съемок 4-го сезона сериала…
Эксперт: Только Кейт Миддлтон способна примирить принцев Уильяма и…
Польша откажется от F-35 в пользу российских…
Бывшая жена мужа Нюши рассказала, как рассталась с Игорем…
Марина Газманова нашла в Сети куклу, похожую на ее дочь…
Подушки безопасности Takata могут оказаться в машинах еще четырех…
"Наболело": Елена Валюшкина высказалась по поводу критики Ксении Собчак в адрес интимных снимков женщин за…
"Чужая генетика": Ксения Собчак не поддержала желание Наргиз Закировой взять ребенка из…
Сергей Лазарев рассказал сыну о причинах отсутствия у него…
"Волшебная атмосфера": Анастасия Волочкова любит предновогоднее…
Ученые рассказали о железном снеге в ядре Земли из-за влияния новых сил на…
Андрей Разин назвал Ренату Литвинову "самой талантливой актрисой и…
"Ужас какой": Ксения Собчак высказалась по поводу стрельбы в центре…
Поэтесса Eva Mayer выпустила свой новый альбом…
Активированный уголь назвали бесполезным при алкогольном…
Маленькая Василиса Дмитренко спит на грязном постельном…
В Приморье создали диетическое печенье из дальневосточных…
Дочери Михаила Боярского Елизавете Боярской 20 декабря исполняется 34…
«Голые и счастливые»: Анна Седокова оголилась в ответ на пост Ксении Собчак с критикой женщин…
Детенышей динозавров весом около 200 граммов нашли в…
Людмила Максакова госпитализирована в Москве с подозрением на…
«Розовый фламинго»: Ксения Бородина восхитила подписчиков в блестящем…
Samsung Galaxy S10 Lite полностью рассекречен в…
Рита Дакота: "Если бы мне когда-то сказали, что я буду собирать залы на несколько тысяч, я бы никогда не…
В России создадут новый полигон для испытания современных винтовок и…
«Мечтал о дочке»: Павел Баршак стал многодетным…
Мысли о праздниках могут стать причиной снижения производительности…
Счастливая семья Нелли Ермолаевой распалась из-за ее участия в реалити-шоу на необитаемом…
Актёр Валерий Новиков впервые за 13 лет встретился с…
Эксперты оценили российский рынок страхования…
Каждый пятый человек на земле может быть заражен ленточным…
Facebook создает собственную операционную систему с…
«Пока не устал»: Валерий Сюткин рассказал о своем участии в…
Падчерица Ивана Урганта Эрика встречается в Нью-Йорке с темнокожим…
Кроссовер Geely Icon поставили на склады…
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового…
Дочь Димы Маликова опубликовала фото 3-х поколений…
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера и голом…
Просмотреть все новости