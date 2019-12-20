"Волшебная атмосфера": Анастасия Волочкова любит предновогоднее время

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она сфотографирована в синем брючном костюме и туфлях на высоком каблуке. Танцовщица стоит возле белоснежного кресла, маленького стола с подсвечниками и арки, украшенной светящимися гирляндами, новогодними игрушками и цветами. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram известная балерина написала, что очень любит предновогоднее время, когда все вокруг сверкает, красиво украшено и задекорировано. В этот период царит волшебная атмосфера и кругом горят огоньки, которые Анастасия Волочкова тоже любит.В конце своей публикации танцовщица решила поинтересоваться у фанатов, украсили или они свои дома и заведения. Подписчики оставили множество комплиментов Анастасии Волочковой, назвав ее "великолепной богиней балета". Пост знаменитости уже набрал почти 3 500 отметок "Мне нравится".